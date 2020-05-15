Bütçe, nisan ayında 43.2 milyar lira açık verdi

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Nisan ayına ait bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında bütçe gelirleri 65 milyar 244 milyon 736 bin TL olurken, toplam harcamalar 108 milyar 443 milyon 227 bin TL tutarında gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe gerçekleşmeleri 2020 Nisan ayında ve Ocak-Nisan döneminde şöyle oldu:

* Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Nisan ayında 18.3 milyar TL açık vermiş iken 2020 yılı Nisan ayında 43.2 milyar TL açık verdi

* 2019 yılı Nisan ayında 13.2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Nisan'da 26.2 milyar TL faiz dışı açık verildi.

* Bütçe giderleri nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.7 artışla 108.4 milyar TL oldu

* Bütçe gelirleri nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artışla 65.2 milyar TL oldu.

* Vergi gelirleri 2020 Nisan'da yüzde 0.7 artış gösterdi. Kurumlar vergisi yüzde 54.7, gelir vergisi yüzde 15 düşüş gösterdi.

* Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54.5 milyar TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 72.8 milyar TL açık verdi.

* 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 17.5 milyar TL faiz dışı açık verildi