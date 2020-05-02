Bütün dünya aşı beklerken İngiliz uzmanlar asıl çareyi açıkladı
Koronavirüs salgınından kurtulmak için herkes aşıdan gelecek iyi bir habere kilitlenirken, İngiltere'de uzmanlar farklı bir yaklaşıma dikkat çekti. Chelsea ve Westminster Hastanesi'nden Dr. Michael Pelly, HIV örneği vererek aşıdan ziyade hayatı normale döndürecek olanın 'ilaç' olduğunu savundu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda önde gelen ülkelerden İngiltere’den umut verici haberler gelmeye devam ediyor.
Oxford Üniversitesi geçtiğimiz günlerde aşı prototipinde insanlı test sonuçları için haziran ayını işaret ederken, Chelsea ve Westminster Hastanesi uzmanlarından çarpıcı bir açıklama geldi.
HIV ÖRNEĞİNİ VERDİ
Daily Mail’in haberine göre salgının bitişi için herkesin aşıya kilitlendiğini belirten uzmanlar, geliştirilecek ilaçların kısa vadede daha kritik bir rol oynayacağını savundu. HIV örneğini veren uzmanlar, henüz bir aşı olmasa da ilaçlarla hastalığın kontrol altına alınabildiğine dikkat çekti.
120’DEN FAZLA DENEME
Sözcü'nün haberine göre, Chelsea ve Westminster Hastanesi’nde görevli Dr. Michael Pelly, dünya genelinde 120’den fazla ilacın koronavirüse karşı test edildiğini söyledi. İngiltere genelinde yoğunlaşılanlar ise ebola ilacı remdesivir, romatoid artrit ilacı tocilizumab ve HIV ilacı lopinavir-ritonavir.
YAZ ORTASINDA YASAKLAR KALKAR
Dr. Pelly, kendilerinin 450 hastayla yürüttüğü çalışmada favipiravir ve hidroksiklorokin ilaçlarının kullanıldığını duyurdu. Test sonuçlarının gelmesiyle kısıtlamaların tahminlerin de ötesinde Haziran ayı başında gevşetilebileceğini savunan Pelly, yaz ortasında ise yasakların tamaman kalkabileceğini iddia etti.
Pelly, “Sonsuza kadar karantinada kalamayız. Aşıya uzun vadede, ilaca ise hastalığın her aşamasında ihtiyacımız var” dedi.
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