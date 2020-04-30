Büyükataman'dan Özel'e tehdit! 'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

30 Nisan 2020 Perşembe, 09:31

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman (Ajans Arşivi)

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in dünkü basın toplantısı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Özel’in sözlerini “hadsizce” ve “provakatif” olarak nitelendiren Büyükataman, Özel'i önce tehdit etti, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Büyükataman şunları söyledi: "Kandil ve Pensilvanya’nın ‘özel’ çocuğu, Sayın Genel Başkanımızın dünkü açıklamaları üzerinden hadsizce provakatif söylemler geliştirmektedir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin promterı da, bilgisayarı da büyük Türk milletine bağlıdır. Ancak kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur."

‘ALEVİ KARDEŞLERİMİZİ İSTİSMAR ETMEYE KALKAN UCUZ ZİHNİYET’

"Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir" diyen Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Haddini bil! Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir! Sivas katliamında yaşanan acılara dair bir sorgulama yapmak istiyorsan dönemin SHP’sinin iktidarda olduğunu düşünürsek bir özeleştiri ile başlayıp ardından zillet ittifakı oluşturduğun seçim ortaklarını sorgulayabilirsin. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar etmeye kalkan ucuz CHP zihniyeti; bu rezil açıklama ve iğrenç itham ile siyasetin ötesine geçmiştir. Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı kitapçıkta "Aleviliğin ayrı din gibi gösterildiği" tartışmalarıyla ilgili olarak "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar ederek, Aleviliği bir din gibi göstermeye, bu şekilde takdim ve tarife kalkışan ucuz CHP zihniyeti milletimizin sinir uçlarıyla, inançlarımızın hassasiyetleriyle oynayacak kadar şuur kaybına uğramıştır” demişti.

Ankara Barosu’nun cuma hutbesinde eşcinsellerle ilgili ifadeler hakkındaki açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: "İslamofibi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur. Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir."

ÖZEL: SİVAS KATLİAMI'NIN AZMETTİRİCİLERİNİN SLOGANI

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özür Özel de Bahçeli'yi eleştirerek şunları söylemişti: "Sarayda bir oyun planı kuranlar, kendi siyasetleri, gelecekleri için, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde değil, aksine 'Kavga ve kutuplaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz gündeyiz' demektedir. Cumhurbaşkanından, sözcülerine, bakanlarından, iktidarın sebepsiz, izahsız, bakansız ortağına, saray iktidarının devamına kendisini adamış olan MHP'ye de aynı not verilmiş durumda. Devlet Bahçeli'nin metni sarayın metnidir. Bir gün merak eden Erdoğan'ın prompterının kablosunu da Bahçeli’nin prompterının kablosunu takip etsin, kablonun ucu aynı bilgisayara çıkar."

"Sarayın planı, bir şekilde İstanbul Büyükşehir’in bir broşürü, üstündeki yazıları kendileri yazdırmışlar, bunun üzerinden böylesi günlerde Türkiye’de önemli bir inanç grubunu, Alevi vatandaşlarımızı rencide edecek söylemlerle farklılık yaratmaya çalışıyorlar" diyen Özel, şöyle devam etmişti:

"Bu tartışmaların doğrudan tarafı olmamak için gayret gösteriyoruz. Çünkü tam da amaçları ve niyetleri bu. Devlet Bahçeli’nin talimatla yaptığı açıklamada kullandığı ifade, ‘Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız.’ Sivas katliamının olduğu gün Sivas Hakikat gazetesi bu sürmanşetle çıktı. Bu kelimeyi duyunca insanların tüyleri diken diken oluyor. Sayın Bahçeli, bu ülkeye bu işi yapmayın. Kimse yazılı bir açıklamada ‘Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız’ lafını sebepsizce yapmaz. Bu cümle özel seçilmiş cümledir. Bu cümle Sivas Katliamı’nın azmettirici sloganıdır."