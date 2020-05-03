Buzulların erimesi deniz seviyesindeki artışı yükseltti

03 Mayıs 2020 Pazar, 11:15

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uyduları çok uzun süredir Antarktika ve Grönland’da yaşanan erimeyi gözlemliyor. Son 16 yılda bu iki bölgedeki buzullarda yaşanan değişim anbean takip eden uydular, gelen görüntüler ve veriler, izlenmesi gereken yollar hakkında da bilgiler içeriyor.



Yapılan gözlemler ve veriler incelendiğinde her iki bölgede de milyarlarca ton buz eriyerek okyanuslara karıştığı ve deniz seviyesini yükselttiği tespit edildi.

"DENİZ SEVİYESİNDEKİ ARTIŞ 3 SANTİMETREDEN FAZLA"

2003-2016 arasında yapılan çalışmalar, bu dönemde dünyada deniz seviyesinin 3 santimetreden fazla yükseldiğini ortaya koydu. Antarktika’nın doğusunda buz birikimi artsa da Batı Antarktika’da buz tabakası kaybını karşılamaya yetmiyor. Bu tabakalardaki erime, deniz seviyesindeki artışın üçte birine neden oldu.

Bulguların kaynağı ise NASA’nın ICESat ve ICESAT-2 uyduları oldu. Lazer ölçüm ekipmanlarına sahip olan uydular, buzulların yüksekliğini ve kalınlığını ölçerek küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini daha iyi anlayabilmeyi amaçlıyor.



"BUZULLARIN ERİMESİ DEVAM EDECEK"

Araştırmacılara göre daha uzun yıllar boyunca Grönland ve Antarktika’daki buzulların erimesi devam edecek. Yıllık erime miktarlarına bakıldığında da Grönland'da 200 gigaton, Antarktika’da ise 118 gigaton buzul kaybedildi. Bir gigatonun 1 milyar tona tekabül ediyor.

Araştırmacılara göre, Doğu Antarktika’da buz kütlesi artarken Batı Antarktika’da ise buz kütlesi kaybı yaşanması Antarktika’nın “rekabetçi” erime bir yapısına sahip olduğunu gösteteriyor.