Cahiliye Devrinden Estantaneler

05 Mayıs 2020 Salı, 16:24

“Zaman yaşanır ve tarih olur. Sonra tarihi birileri yazar. Bugüne kadar tarihi hep resmi ağızlardan dinledik. Tarih hakkında objektif bir yargıya varabilmek için karşı tarafın da neler yazıp anlattığını bilmek gerekir. 2017 yılının yazında yazmaya başladığım bu kitap bir nevi sivil tarih notudur.” Böyle diyor yeni yayımlanan Cahiliye Devrinden Entantaneler (Ozan Yayıncılık) kitabına ilişkin Bülent Hakan Altuncu.

Tarih derken, kitabının resmî ağızların önemli görüp gündem ettiği konuların aksine sivil hayatta çok sık karşılaştığımız ama üzerinde durmadığımız birçok ayrıntının üst yapılardan nasıl etkilendiğini veya tam tersi, üst yapıların toplumun en alt tabakalarında geçen bu diyaloglar üzerinden nasıl şekillendiğini; değer yargılarının nelere göre şekillenip zaman içinde nasıl değiştiğini imliyor.

Cahiliye Devrinden Entantaneler’in bu dönemde halkın nelerle meşgul olduğunu, neleri önemseyip neleri göz ardı ettiğini, bazen hüzünlü, bazen sinir bozucu gerginlikte, çoğu zaman da trajikomik günlük olaylar ve diyaloglar üzerinden analiz edip tarihe not düşmeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu ifade ediyor.

Çalışmasının kitaplaşması ise çektiği fotoğraflarla başlamış Altuncu’nun. Fotoğraf çekerken insanların hikâyelerini bire bir dinleme şansım olmuş. Zaman içinde hem bu fotoğraf gezisi hikâyeleri hem de yolda izde, durakta ve özellikle de çay ocaklarında dinlediği hikâyeler birikmiş ve fotoğraf gibi bir bakışta anlaşılan, meramını bir çırpıda anlatan, gerçek yaşantılardan oluşan bu kitaba dönüşmüş.

“Okurken içinizden “Olur mu ya, bu kadar da olmaz!..” diye bir düşünce sakın ha geçmesin! Cahiliye Devri’dir, her şey olur; yazılan her şeyde aynen olmuştur.” diyen Hakan Bülent Altuncu, “Neden ‘Cahiliye Devri’?” sorusunu da tüm direngenliğiyle şöyle yanıtlıyor:

“Biliyorum, İslam tarihinde geçen bir Cahiliye Devri var ama tarih tekerrürden ibarettir derler ya, belki de bir tekrarı yaşıyoruz ve hatta belki de o dönemde bile cahillik bu kadar yüceltilmemiştir. Kitaba konu olan dönem, ağırlıklı olarak son yirmi yıl olsa da yer yer son yarım yüzyıla kadar uzanıyor.

On parmağına on marifet daha katıp tüm bedeniyle ve ruhuyla piyano çalan dünyaca ünlü bir piyanistin yok sayılıp, dirseğini bükerek ete tuz döken birinin gönüllere taht kurduğu; sevgi üzerine en güzel türküleri söyleyen Akarsu’nun yakılıp, müşterisini döverek tıraş ettiği için ünlenen tokatçı bir berberin değerli olduğu bir devirdir Cahiliye Devri.

Böylesi bir zamanda kitap yazmaya çalışmak havanda su dövmek, kitabın ismini örneğin “Nasıl Zengin Olurum?” değil de “Cahiliye Devri’nden Enstantaneler” diye koymaksa, bile bile lades olmaktır. Buna rağmen biliyorum ki ‘En büyük savaş cahilliğe karşı verilen savaştır’.”

Cahiliye Devrinden Enstantaneler / Bülent Hakan Altuncu / Ozan Yayıncılık / 256 s.



Dr. Bülent Hakan Altuncu: 1972 yılında Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. 1995’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bir hekim olarak karşılaştığı zorlukları, farklı kültürlerden ve sosyal sınıflardan gelen insanlarla diyaloglarını, kişisel gözlemlerini, memlekete ve insanına dair düşüncelerini kaleme almaya başladı.

Bir hekim olarak yazılarından dolayı yargılandı. Ancak yılmadı, yazmaya, üretmeye devam etti. Yazılarının bir bölümünü Cahiliye Devrinden Enstantaneler adıyla kitaplaştırdı. Halen memleketi Trabzon’da Anestezi Uzmanı olarak görevine devam eden Dr. Bülent Hakan Altuncu bir yandan da yazmaya, eleştirmeye, yaşamı boyunca biriktirdiği kültürel zenginleri paylaşmaya devam ediyor.