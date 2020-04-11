Çakırözer’den AKP’ye ‘torba yasa’ tepkisi: Adı sansür, bahanesi salgın

11 Nisan 2020 Cumartesi, 17:24



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, iktidarın koronavirüs salgını gerekçesiyle Meclis’e getirdiği her düzenlemede düşünce ve basın özgürlüğünü kısıtlamak istediğini belirtti.

İnfaz düzenlemesi ile 100 bine yakın hükümlünün cezaevinden çıkacağını kaydeden Çakırözer, “Ama infaz paketinde öyle düzenlemeler var ki çıkanların yerini onbinlerce düşünce suçlusuyla dolduracaklar” dedi.

"ADI SANSÜR, BAHANESİ SALGIN"

Çakırözer, AKP’nin, salgının ekonomik hasarlarını azaltmaya yönelik hazırladığı ikinci torba pakette de sosyal medyaya denetim maddeleri olduğunu belirterek, “Youtube’u, Facebook’u, Twitter’ı, İnstagram’ı baskı altına almak istiyorlar. Vatandaşı bu sosyal medya sitelerine fişletmek yapmazlarsa onların fişini çekmek, erişimi engellemek istiyorlar. Yani adı sansür, ama bahanesi salgın” diye konuştu.

Hırsızların, rüşvetçilerin, katillerin infaz paketi kapsamına alınıp siyasetçi, aydın ve gazetecilerin kapsam dışında tutulmasına tepki gösteren Çakırözer, şunları söyledi:

“Bir kesimin yaşam hakkı korunurken diğer kesimin yaşam hakkı ihlal ediliyor. Bir yandan ‘salgın riskini gözeterek cezaevlerini boşaltalım’ diğer yandan ‘boşalan yatakları düşünce suçlularıyla dolduralım’ düşüncesi hakim. Cumhurbaşkanını eleştiren, basın açıklamasına, protestoya katılanlar artık cezaevine girecek. Salgınla mücadele adı altında gazetecileri, aydınları zindanda tutmaktan, düşünceyi cezaevine koymaktan, gazeteleri, sosyal medyayı sansürlemekten artık vazgeçin”

"MECLİS’İN 100. YILINDA EŞİT VE ADİL BİR İNFAZ"

Çakırözer, 23 Nisan’da TBMM’nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağını anımsatarak “Millet iradesinin temsil yeri olan bu Meclis’ten 100. yılda bu milletin vicdanını sızlatmayacak eşit ve adil bir infaz düzenlemesi çıkarmak sorumluluğundayız” çağrısında bulundu.