“Çalı’da HES’e izin vermeyeceğiz”

16 Nisan 2020 Perşembe, 14:08

Koronavirüse karşın Nilüfer Çalı'da yapılmak istenen hidroelektrik santral (HES) inşaatı sürüyor. Çalı Göleti Sulama Hattı üzerinde Şükra Enerji şirketi tarafından yapılacağı açıklanan Çalı santralin AKP’li Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz’e ait olduğu belirtilirken, Bursa Valiliği’nin web sitesinde de 1,2 Megawatt gücünde ve 1,152 Megawatt elektrik üretim kapasiteli olacağı kaydedilen santral için öncelikle boru hattı döşendiği bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri çalışmalarını durdururken Öz’e ait şirketin, bölgede çalışmalara başlaması tepkiye neden oldu. CHP ve mahalle sakinleri yapılan HES’e karşı durmak için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Çalı Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Bora, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz ve mahalle sakinleri katıldı.

“DOĞANIN KATLEDİLMESİNE İZİN VERİLEMEZ”

Basın açıklamasını okuyan İsmet Karaca, “Rant hırsı, salgın söz konusu olunca da bildik yüzünü gösterdi. Bu doğa harikası yerde doğayı katletme peşindeler. Biz bölge halkıyla birlikte her koşulda buna dur diyeceğiz” dedi. “Biz bu yüzü tanıyoruz” diyen Karaca, “Rant olan her yerden Kazdağları’ndan tanıyoruz, Bergama’dan, Artvin’den, Yenişehir Kirazlıyayla’dan tanıyoruz. Onların çıkarları uğruna burada doğanın katledilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. HES projesinin olduğu bölgenin arkeolojik SİT alanı olduğunu ve Uygulama İmar Planı kapsamında Nilüfer Belediyesi tarafından kent parkı alanı olarak belirlendiğini vurgulayan Karaca şunları söyledi:

“Bölgedeki tarım üreticileri ile ovada ve dere kenarındaki küçük bahçelerin kullandığı suyun kaderi, enerji şirketinin insafına bırakılması kabul edilemez. Çalı’da planlanan bu elektrik üretimi sadece şirketin para kazanması için yapılacak, projenin kamusal özelliği yok.”

“ONLAR KARARLIYSA, BİZ DE KARARLIYIZ”

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da koronavirüs salgınının yeşile, toprağa, tarım alanlarına ve suya sahip çıkmak gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Bu rant hırsından vazgeçin. Çalı halkının taleplerine kulak verin. Bir şey yapılacaksa insanların bundan mutluluk duyması gerekir. Burada insanların beklentilerini, taleplerini hiçe sayılarak, o kadar itiraza rağmen, bugünler fırsat bilinerek bu borular döşenmeye çalışılıyor. Geleceğimize kast ediliyor. Bundan vazgeçin! Çünkü Çalılar da kararlı, biz de kararlı olarak desteğe devam edeceğiz” diye seslendi.

Firma sahibi AKP’li Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz’e seslenen CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da, Başkan Öz’ün ana işinin tarım olduğunu anımsatarak, “Tarımla uğraşan bir kişinin HES’lerin yaratacağı tahribatı çok iyi bilmesi gerekiyor. Elini vicdanına koyup Çalı halkının sesine kulak vermelidir” diye konuştu.