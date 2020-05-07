Çalımbay: Oynama kararı Bilim Kurulu'ndan döner

07 Mayıs 2020 Perşembe, 07:55

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay TFF'nin 'yeniden başlama' kararını değerlendirdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlatılması kararını değerlendirdi. Sosyal mesafeyi koruma şansının sıfır olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80’i tedirgin ve çok korkuyor” dedi. Belirlenen tarihe tepki gösteren Çalımbay’ın açıklamalarından satır başları:

‘EN TEMASLI OYUNDA BİR ARAYA GETİRMEK BÜYÜK YANLIŞ’

“Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Oyuncuların hazırlanması açısından da yanlış. Bazı oyuncular yurt dışında, başka şehirlerde. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz çok iyi çalışıyor, çok iyi yere getirdiler. Yüzlerce sporcu ve görevliyi en temaslı oyunda bir araya getirmek en büyük yanlışlardan olacak. Biz oynamak, risksiz bir zamanda, en rahat dönemde ligimizi bitirmek istiyoruz. Birkaç vaka varken ligler iptal oldu şimdi vaka çok ama oynatmak istiyorlar, çok erken başlatıyorlar. Bunun sebebini anlayamıyorum.”