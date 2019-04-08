Çin'de temizlik işçilerine akıllı bileklik zorunluluğu

Çalışanlar artık GPS teknolojisini kullanan bu bileklikleri takmadan çalışamayacak. Temizlik işçilerinin konumlarını kayıt altına alan bileklikler, kullanıcısı 20 dakika süre sabit kaldığında ise 'çalışmaya devam edin' şeklinde uyarı mesajı yolluyor.Çin konum tespiti ve takip sistemleri açısından pek çok ülkeden ileri bir noktada. Yüz tanıma teknolojisini güvenlik kameralarına entegre eden ve suçluları çok daha hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışan Çin yönetimi, diğer yandan da bazı metro istasyonlarında girişlere 'yüz tanıma' sistemleri yerleştirerek vatandaşların sadece yüzlerini okuyarak trene binebilmesini sağlıyor. Sistem, yüz tanıma sisteminden geçen vatandaşın ödemesini hesaba kayıtlı kredi kartından kesiyor.