İşçiler için küresel tur

Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO) bu yıl 100. kuruluşunu kutluyor. 11 Nisan’ı da tam olarak kuruluş günü olarak kabul ettiğinden 11 Nisan’da küresel bir tur düzenlenmiş durumda. Yıl içinde de bir dizi etkinlik yapan örgütün haziranda düzenleyeceği konferasta, Türkiye yine sözleşmelere aykırı uygulamaları ile gündeme gelecek ne yazık ki.

Kuruluş, faaliyette bulunduğu tüm ülkelerdeki emekçileri, bugün düzenlenen 24 saatlik küresel tura katılmaya çağırıyor. Küresel tur, 100 yıllık sosyal adaleti ve saygın çalışmaları teşvik etmek için tam 11 Nisan’da düzenleniyor. Bir kutlama maratonu olarak tanımlanan küresel tur, gösterileri ve sunumlarıyla dünyayı 24 saat boyunca kuşatıyor. Fiji’den Philadelphia’ya kadar işçiler, işverenler ve hatta devlet başkanları bir araya getirecek turda bir kez sosyal adalete vurgu yapılıyor.

Yine aykırılık

Kuruluş kutlamasının dışında ILO’nun bu yılın ilk önemli etkinliği, Küresel İş Komisyonunun Çalışmanın Geleceği Raporu’nun 22 Ocak’ta yapılan lansmanı oldu.

Diğer bir önemli etkinlik de Cenevre’de 10 - 21 Haziran’da yapılacak Yüzüncü Yıl Uluslararası Çalışma Konferansı olacak. İşte burada kısa bir süre önce yayımlanan raporu tartışacak ve aynı zamanda iş dünyasında şiddet ve tacizle mücadele için yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. İşte bu rapor, Türkiye’yi fazlasıyla ilgilendiriyor. Çünkü Raporda Türkiye’nin imza attığı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’ne aykırı bir dizi uygulama yer aldı. Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen kontrol yetkisiyle ilgili savunma istendi.

Raporda sıklıkla Türkiye’deki insan hakları, grev yasaklamaları ve ögrütlenme önündeki engellere ilişkin yorumlarda bulundu. ITUC, KESK ve DİSK’in gözlemlerini, DİSK ve KESK’in ve bağlı sendikalarının pek çok gösterisi ve basın açıklamasının yasaklandığı iddialarını, çok sayıda sendika üyesi ve görevlisinin tutuklanmasını ve işten çıkarılan KESK yöneticilerinin pasaportlarının alınmasına vurgu yapıldı.