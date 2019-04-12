Netflix’ten ‘Atiye’ dizisinin setinde yaşanan iş cinayetine ilişkin açıklama

OG Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Atiye’ isimli Netflix dizisinin setinde çalışan Hasan Karatay, merdivenlerden düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Netflix tarafından yapılan açıklamada şöyle:

“Yaşanan trajik kazanın ardından Hasan Karatay’ın yaşamını yitirmesini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Bu vesileyle ailesine ve tüm sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek isteriz. Bu acı olayın detaylarını net bir şekilde anlamak ve tarafların ihtiyaç duyabilecekleri desteği sağlayabilmek adına tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”