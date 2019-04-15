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TÜPRAŞ’ta bir günlük uyarı eylemi

Koç Holding’e ait TÜPRAŞ ile Petrol İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin bir süre önce tıkanmasının ardından, işçiler dün bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 22:11

[Haber görseli]

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisini ilgilendiren TİS süreci, işverenin sözleşme süresini 3 yıllık yapmak istemesi, vardiya sistemini değiştirmek istemesi ve ücret artış talebini fazla bulması yüzünden tıkanmıştı.

Dünkü eylemde TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi önünde toplanan işçilere seslenen Petrol-İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Elde ettikleri kârdan payımızı istemek suç mu? Onların talepte bulunduğu maddeler, 23. madde normal çalışma, 24. madde fazla çalışma, 25. madde hafta tatili, 58. madde özel mazeret izinleri... Bu maddeleri müzakere etmeden masaya geleceklerse yine aynı tavırla karşılık veririz” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ