TÜPRAŞ’ta bir günlük uyarı eylemi

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisini ilgilendiren TİS süreci, işverenin sözleşme süresini 3 yıllık yapmak istemesi, vardiya sistemini değiştirmek istemesi ve ücret artış talebini fazla bulması yüzünden tıkanmıştı.

Dünkü eylemde TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi önünde toplanan işçilere seslenen Petrol-İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Elde ettikleri kârdan payımızı istemek suç mu? Onların talepte bulunduğu maddeler, 23. madde normal çalışma, 24. madde fazla çalışma, 25. madde hafta tatili, 58. madde özel mazeret izinleri... Bu maddeleri müzakere etmeden masaya geleceklerse yine aynı tavırla karşılık veririz” dedi.