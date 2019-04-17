Cargill işçisi 1 yıldır direniyor

ABD’li gıda tekeli Cargill’in Bursa’daki fabrikasında çalışırken Tek Gıda İş Sendikası’na üye olmaları nedeniyle işten çıkartılan 14 işçi, direnişlerinin birinci yılında Cargill Türkiye Merkez Ofisi önünde eylem yaptı. İşçiler, eylemi Bursa’dan ofisin bulunduğu İstanbul Ataşehir’deki Palladium Tower iş merkezine taşımalarıyla birlikte polis baskısının arttığını söyledi.
İşçileri bina önünden uzaklaştırmaya çalışan bir emniyet yetkilisi, işçilerin kararlı tavrı nedeniyle yanındakilere “Söyleyin buranın müdürüne, versin dilekçeyi şikâyetçi olduğuna dair” dedi. Dün saat 07.00’da başlayan eylem saat 14.00’te Vatan Partisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Metro İşçileri, Sınıf Tavrı ve birçok sivil toplum örgütünün katıldığı basın açıklamasıyla devam edildi.