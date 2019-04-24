Çalışanlar bu yıl kıdem tazminatı ve zorunlu BES saldırılarına karşı seslerini yükseltecek

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. Türk-İş Kocaeli’de, Hak-İş ve Memur-Sen ortaklaşa Şanlıurfa’da, Türkiye Kamu-Sen Samsun’da 1 Mayıs programı organize ederken, DİSK ve KESK’in tercihi de İstanbul oldu.



Kıdem, işsizlik



1 Mayıs’ın ana gündem maddesinin kıdem tazminatı olacağı görülüyor. Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım kutlamalara ilişkin, “Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bu sene kitlesel olarak Kocaeli’de kutlayacak 1 Mayıs’ı. Biz İzmir Bölge Temsilciliği olarak Türk-İş’e bağlı sendikalarla birlikte TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve İzmir Barosuyla birlikte yine ortak bir platform oluşturduk. Yine Gündoğdu Meydanı’nda kutlayacağız 1 Mayıs’ımızı. Öncelikli talebimiz kıdem tazminatıma dokunma olacak. Onun yanı sıra çocuk işçilik, emeklilikte yaşa takılanlar, kadına şiddet, doğanın talanı... Bu sorunlar için de taleplerimiz olacak” şeklinde bilgi verdi.



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “1 Mayıs’ta kıdem tazminatı, işsizlik ve zorunlu BES’e karşı alanlarda olacağız. 16 tane ana başlığımız var sadece bunlar da değil, kadın cinayetlerinden çocuk istismarlarına, KHK’lerden barışa kadar, tertip komitesinin tüm çalışmaları bu yönde sürüyor” dedi. KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal, 1 Mayıs’a giderken çalışmaları özellikle işyeri bazlı yürüttüklerini dile getirdi.



İşsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadelenin en önemli başlıklardan biri olacağını vurgulayan Vardal, “Ayrıca KESK’in yürüttüğü güvencesizliğe dönük bir çalışma var. Özellikle kıdem tazminatına yönelik gasp tutumundan sonra önümüzdeki dönem başlıklardan biri kamu emekçilerinin iş güvencesi olacak”

dedi.



DİSK'ten 'Taksim' talebi

Taksim’de Kazancı Yokuşu’nda toplanan DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup,

1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasını istedi. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Böylesi tarihsel bir süreçte 1 Mayıs’lar daha bir önem kazanıyor” dedi.