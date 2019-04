En acı liderlik: Her 4 saatte bir işçi ölüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, “İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” dolayısıyla hazırladığı rapora göre Türkiye’de her dört saatte bir işçi, yaşanan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Rapora göre, Türkiye’de iş kazaları ve buna bağlı işçi ölümlerinde artış yaşanırken; ekonomik kriz nedeniyle işçi intiharlarında da artış gözlemleniyor.

CHP’li Ağbaba, “28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” dolayısıyla rapor hazırladı. Ağbaba, işçi sağlığı ve güvenliğinin çalışma yaşamının temel unsurlarından biri olmasına karşın hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yeteri kadar dikkate alınmadığını belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporlarına göre, her yıl 370 milyondan fazla çalışanın işyerlerinde yaşanan kazalardan etkilendiğine işaret eden Ağbaba, raporunda özetle şunlara dikkat çekti:

Her gün 7 bin işçi hayatını kaybediyor: Dünya genelinde her yıl 2.7 milyon çalışan iş kazaları veya meslek hastalıkları neticesinde yaşamını yitiriyor. ILO raporlarına göre dünya genelinde her gün 7 bin işçi çalışırken ya da yakalandıkları meslek hastalıkları nedeniyle ölüyor. Her yıl gelişmekte olan ülkelerde zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi hayatını kaybetti. Dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının yüzde 10’unun işyerlerinde zehirli maddelerle temas yüzünden oluştuğu belirtiliyor.

Her yıl asbest ve silisten 100 bin işçi ölüyor: Her yıl asbest ve silis tozundan kaynaklı olarak 100 binden fazla çalışanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. ILO, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu’nun tüm çabalarına karşın dünya genelinde iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının engellenebilmesi mümkün olmuyor.

Türkiye işçi ölümlerinde dünyada 3. ülke: Türkiye’de işçi cinayetleri, yaşanan iş kazaları neticesinde işçi ölümleri, meslek hastalıkları neticesinde yaşanan ölümler ve çalışma yaşamında oluşan baskı ortamından kaynaklı olarak yaşanan işçi intiharları olmak üzere üç kategoride toplanıyor. Türkiye söz konusu üç kategori göz önüne alındığında işçi ölümlerinde dünya genelinde üçüncü sırada, AB ülkeleri arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de her dört saatte bir işçi ölüyor: Türkiye’de son 17 yılda en az 22 bin işçinin öldüğü resmi ve gayri resmi veriler tarafından belirtildi. Özellikle 2012 - 2017 yılları arasında yaşanan iş kazalarında sürekli olarak artış gözleniyor. Türkiye’de günde ortalama 3 ile 5 arası işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Başka bir deyişle Türkiye’de ortalama olarak her 4 saatte bir işçi, iş cinayetinde yaşamını yitiriyor.

Hem kazalar hem de ölümler artıyor: 2012-2017 yılları arasında Türkiye’de yaklaşık 1.3 milyon iş kazası meydana geldi. Resmi verilere göre 2012-2018 yılları arasında 11 bin 494 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Türkiye genelinde iş kazalarının artmasına neden olurken, söz konusu kazalardan kaynaklı işçi ölümleri de artış gösteriyor. İş kazalarından kaynaklı işçi ölümleri en çok tarım, taşımacılık ve inşaat işkolunda yaşanıyor.

Meslek hastalıkları yaygınlaşıyor: Türkiye’de her yıl 100 bin ile 300 bin arasında çalışanın meslek hastalığına yakalandığı düşünülürken, meslek hastalıkları nedeniyle yılda ortalama 15 bin işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları, solunum yetmezliği, koah, akciğer rahatsızlıkları, dolaşım sistemi bozukluğu olarak sıralanıyor.

Türkiye’de işçi intiharları artıyor: Türkiye’de özellikle son 5 yıldır işçi intiharları artmaya devam ediyor. Türkiye’de son 5 yılda en az 334 işçi intihar ederek yaşamına son verdi. Buna göre, 2013 yılında en az 15 işçi; 2014 yılında en az 25 işçi; 2015 yılında en az 59 işçi; 2016 yılında en az 90 işçi; 2017 yılında en az 89 işçi; 2018 yılı içerisinde en az 54 işçi intihar ederek yaşamına son verdi.