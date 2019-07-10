Cargill işçileri mücadeleyi kazandı

Sendikalı oldukları için işten atılan ve 449 gündür direnen Tek Gıda-İş Sendikası’na bağlı Cargill işçilerinin açtığı işe iade davasının karar duruşması görüldü.

Mahkeme Cargill işçilerinin sendikal sebeplerle işten çıkarıldıklarına hükmederek, işvereni tazminata mahkum etti.

Bursa Orhangazi Adliyesi’nde dün görülen karar duruşması sonrası Tek Gıda-İş Sendikası adına açıklama yapan Suat Karlıkaya, “Artık Cargill mücadelesi yeni bir safhaya evriliyor. İşverenin yaptığı hatadan vazgeçip işçilere tekrar iş başı yaptırmak için 20 gün yasal süresi var. Bu 20 günlük yasal sürenin sonucunda, temyiz etmek veya ‘iş başı yaptırmayacağız sadece paraları ödeyeceğiz’ gibi bir tutum içerisine girerlerse, İstanbul’a geleceğiz. Buradan yetkililere de seslenmek istiyorum. Bize burada yapamazsınız, edemezsiniz demeyin. Gidecekseniz gidin Cargill işverenlerine, onlar bu sorunu düzeltsinler. Biz anayasal hakkımızı kullandık ve anayasal hakkımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sendikalaşmak işçinin anayasal hakkıdır. Biz işçi sınıfına bir yol çiziyoruz. Bu yolda da vazgeçmeden devam edeceğimizi de ilan ediyoruz” dedi.