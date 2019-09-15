H&M’de grev yakın

Sendika, işverenin büyük bölümü asgari ücretli olan işçilere yüzde 2 zam verdiğine dikkat çekti.

Koop-İş ile H&M arasında çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı toplantıda, toplam 36 madde üzerinde uzlaşmaya varıldı. Ancak H&M, sözleşmenin en önemli maddeleriyle ilgili sendikanın taleplerini kabul etmedi. Bu gelişme üzerine resmi arabulucu aşamasına geçildi. Ancak bu aşamada da anlaşma sağlanamadı. Böylece, grev kararı aşamasına gelindi.

Koop - İş Sendikası, H&M Türkiye Müdürü’nün nisan ayında verdiği bir röportajda, Türkiye’nin 72 ülke arasında 4 yıl üst üste satış birincisi olduğunu, mağazalarda ve online satışta her yıl toplam yüzde 10 büyüme öngördüklerini, 7 - 8 senelik süreçte pazar paylarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söylediğine dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından H&M işvereninin birinci yıl için yüzde 2 oranında ücret artışı teklifi yaptığına işaret eden Koop - İş, “2 bin 600 çalışan sözleşme kapsamındadır. 2 bin 600 işçinin 2 bin 100’ünde baz ücretlerin asgari ücret olduğu düşünüldüğünde bu teklifin konuşulacak veya üzerinde düşünülecek bir tarafı olmadığı işverene bildirilmiştir” dedi.