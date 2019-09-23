112 bin metal işçisi 7 Ekim’de masada

112 bin işçi ile 152 işyerini ilgilendiren sözleşme kapsamında Alarko, Arçelik, Bosh, Man, Eczacıbaşı, Mercedes, Oyak, Tofaş gibi çok sayıda firma var. 2019-2021 dönemi sözleşmesinde Türk Metal, birinci 6 ay için ortalama yüzde 26.28 zam talep ediyor. Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hafta sonunda sendikasına üye işçilerle bir araya geldi ve zam talepleriyle ilgili olarak “Türk Metal hayal görüyor” diyenlere de yanıt verdi:

Meydanları ısıtırız

“Yine aynı koro konuşmaya başladı. ‘Efendim işçi emeklileri yüzde 5 aldı. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 4+4 aldı. Kamu işçileri ancak yüzde 8 alabildi. TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu yüzde 6 verdi. Ülkedeki ekonomik krizi görmüyor’ diyorlar. Bunu diyenlere bir çift sözüm var: Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun istiyorum. 2017 sözleşmesinde ücret, kıdem ve sirkülasyon gibi tüm sorunlarımızın üstesinden geldik. Şimdi de diğer sorunlarımızı gidermek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Elbette her sözleşme süreci zordur. Ama hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Hiç korkmuyorum. Yine işçi sınıfının yolunu biz açacağız. Yine meydanları biz ısıtacağız. Yine kazanımlarımıza, yenilerini ekleyeceğiz. Yine, en yüksek refah payını biz alacağız. Yine, en iyi sözleşmeyi biz imzalayacağız.”