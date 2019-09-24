Türk Harb-İş Sendikası Başkanı: Sıkıntı var mı, var

CHP, Katar ortaklı BMC’nin üretim yapacağı Tank Palet Fabrikası’yla ilgili “gizli” kararı yargıya taşımaya hazırlanırken, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal da, “Özelleştirme yoktur diyemem. Ancak işçiler Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) işçisi olarak kaldı. Sendika değiştirme yok. Benim vereceğim mücadele işçiyi daha önceki özelleştirmelerde olduğu gibi mağdur etmemek, benim tek derdim bu” dedi. Bozal, kararın ardından 161 işçinin tayin istediğini ve başka askeri fabrikalara gittiklerini de söyledi.

Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, Tank Palet Fabrikası’nda gelinen son aşamayı değerlendirdi. “Gizli” olduğu belirtilen kararın ellerinde olmadığını belirten Bozal, “Biz sürecin Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) üzerinden yürümesini istedik. İşçiler ASFAT’a devredildi. Son olarak ASFAT üzerinden maaş aldılar. Sendika aidatları da yattı. İşçiler MSB’nin işçisi olarak kaldı. Sendika değiştirme de yok. Benim vereceğim mücadele işçiyi daha önceki özelleştirmelerde olduğu gibi mağdur etmemek” dedi.

Bozal, AKP’nin, CHP’nin söylediklerinin kendileri dışında olduğunu aktardı. Bozal, “Ben burada özelleştirme yok diyemem. Özelleştirmeler sonrasında sıkıntılar yaşandığını, işçilerin intihar ettiklerini, aile bütünlüklerinin bozulduğunu biliyorum” dedi.

BİZİ RAKİP GÖRÜYORLAR

Bayram Bozal, fabrikada geriye kalan 500’ün üzerindeki işçinin, ASFAT’a devir işlemlerinin gerçekleştiğini anlatarak “Sıkıntı var mı, var. Ancak çalışma yaşamının her yerinde var” diye konuştu.

Bozal, ASFAT tarafından yeni açılacak işyerlerinin de toplu iş sözleşmesi kapsamına alındığını, böylece işçilerin ASFAT’a bağlı başka işyerine gitseler bile sözleşmeden yararlanacaklarını savundu. Bozal, “CHP süreç içerisinde bize çok destek verdi. Allah razı olsun. Ancak siyasi tartışmalar bizim dışımızda. Bu kavga işçiyi tedirgin ediyor” diye konuştu. Bozal, asıl sıkıntıları ise şöyle açıkladı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vakıf şirketleri var. TAİ, ASELSAN, ROKETSAN, FİŞEKSAN gibi... Onlar bizden iş almaya çalışıyorlar. Onlar bizim önümüzü açacak iş yapsınlar. Bizi rakip olarak görüyorlar. Biz rakip değiliz. Maalesef bizim yaptığımız işleri alıyorlar. Oysa biz zaten yapıyoruz. Gelsinler ‘ben yazılım yaptım, sen üret’ desinler.”