Kılıçdaroğlu'ndan Barış Akademisyenleri çağrısı: İşlerini geri verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına karşın Barış Akademisyenleri’nin göreve başlatılmamasının hukuksuzluk olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 10 Ekim katlimamının yaşandığı alanın yeniden düzenlenmesi için konunun takipçisi olacağını belirtti. Şehir hastaneleri konusunda da Kılıçdaroğlu, dünyanın terkettiği sistemi Türkiye’nin yaşama geçirmeye çalıştığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu dün KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman’ı parti genel merkezinde kabul etti. Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Muharrem Erkek de yer aldı. Ziyarette emek örgütleri, gar katliamının 4. yılında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Anmalara CHP milletvekillerini de davet etti. Emek örgütleri, katliamın yaşandığı alanın “Barış ve Demokrasi Meydanı” olarak hızlı bir şekilde düzenlenmesi ve anıt için CHP’den destek istedi. TMMOB tarafından alana inşaa edilecek anıt için 2020 ortasına kadar başvuruların devam edeceği uluslararası yarışma bulunuyor. Kılıçdaroğlu, alanın ruhuna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi konusunu kendisinin de takip edeceğini söyledi.

YARGI PAKETİNE ELEŞTİRİ

Emek örgütleri iktidarın yargı paketine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. KHK ile ihraç edilenler ile pasaport yasakları aktarıldı. Emek örgütleri iktidar tarafından getirilen paketin “reform gibi” sunulduğunu ancak özü itibarıyla böyle olmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bu konuya ilişkin hazırladıkları paket bulunduğunu, bu konuda geniş çevrelerin görüşünü aldıklarını belirtti. Emek örgütleri ayrıca, bildiriye imza attıkları için kamudan ihraç edilen akademisyenlerin AYM kararı sonrasında yeniden eski görevlerine döndürülmeleri gerektiğini ifade etti. 12 Eylül sonrasında olduğu gibi yasa ile bunun hızlı bir şekilde yapılması talebini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bu konuda AKP grubuyla görüştüklerini, bu görüşmede AKP’nin adım atmayacağını gördüklerini belirtti. Erkek, AKP’lilerin kendilerine “Bu defa kamuda KHK’lilerin kümelenmesi olur. Biz bunu doğru bulmayız” dediklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yargı kararlarına karşın akademisyenlerin görevlerine başlatılmıyor olmalarının hukuksuzluk olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu akademisyenlerin kendi üniversiteleri yerine başka üniversitelerde göreve başlatılmalarının da ayrı bir cezalandırma, hukuksuzluk olduğunun altını çizdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, şehir hastaneleri konusunda eleştirilerini dile getirdi, ülke kaynaklarının birilerine peşkeş çekildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu da konuyu yakından takip ettiklerini, dünyanın terkettiği uygulamaların Türkiye’de yaşama geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, anti demokratik saldırılar olduğunu, odalarına yönelik baskılar yapıldığını, bazıları hakkında kapatma talepli davalar bile açıldığını dile getirdi. DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca da, kayyımların yönettiği belediyelerdeki işçilerin kaymakamlıklara çağrılarak sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığını iletti. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde sendika tercihi konusunda hiçbir baskı yapılmayacağını belirtti.