Üsküdar işçisi işe iade istiyor

Üsküdar Belediyesi’nde temmuz ayından itibaren, farklı ekiplerde görev yapan 150’den fazla işçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. İşçilerden bir grup, önceki gün 3’üncü kez Üsküdar Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak işe iadelerini istedi. İşçiler adına açıklamayı okuyan Ercan Yılmaz, bir aya aşkın bir süredir işlerine dönmek için çözüm aradıklarını söyleyerek “Senelerce Üsküdar halkına hizmet verdik, alın teri döktük. Üsküdarımızda alınterimiz var. Üsküdar Belediyesi haksız hukuksuz yere bir gecede bizleri işten çıkardı” diye konuştu.

ARKAMIZDA KİMSE YOK

İşten çıkarılan işçilerden Evin Çelik, işten çıkarıldığında bir kesim medya ile iletişime geçtiğini ama kulaklarını tıkayıp hiç ilgilenmediklerini belirterek “Madem ‘disiplinsizdim’ neden 5 yıl boyunca herhangi bir uyarı yapılmadı. Evet arkamızda sağlam birileri olmadığı için ekmeğimizden oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetemize konuşan Ümit Taylan (35), “Bizi hem belediye içinde hem de parti içinde kullandılar. Afiş asma mı, kapı kapı gezme mi dersin... Bazen parti içinde çalışmalara katılmadığımda da gerekçe isteniliyordu. Ben 8.5 yıldır çalışıyordum. Onların yanında destekçileri var. A Haber, yalaka, yandaş medya yanlarında. Sürekli İBB’nin önündeler. Hiçbir şekilde yanımızda değiller. Mücadelemiz sürecek” dedi.