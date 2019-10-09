Koton çalışanı destek istiyor

Çalışanlar, şartların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası’nda (KOOP-İŞ) örgütlenmek istediklerini belirtti. Yemek kartlarına 2 TL zam yapıldığını söyleyen satış danışmanı,“Bizle dalga geçiyorlar. Yıllık izin istersin yok. En büyük şikâyetimiz çıkış saatimiz, 22.00 olmasına rağmen hiçbir zaman o saatte çıkışımız olmaz. Mağaza ne zaman kusursuz olursa o saatte çıkıyoruz, genellikle 23.00 geçiyor ve bu fazla çalışma saatimiz mesaiden sayılmıyor. Satış danışmanı olarak işe alınıyoruz ama danışmanlıkla beraber her şeyi yapıyoruz. Haftanın 6 günü çalışanlar 45 saat çalışıyorsa ne iyi. Haftalık 60 saati geçtiğini gördük” diyerek çalışma koşullarına isyan etti.

Koton çalışanları ise taleplerini şu şekilde sıraladı: “Gece çalışmasının çift saat olarak yazılmasını ve yemek parasının verilmesini istiyoruz.Yemek parasının en az 25 TL olmasını istiyoruz. Yol ücreti ve maaş ikramiyesi istiyoruz. Market ve kıyafet çekleri istiyoruz. Sayım açıklarının çalışanlardan kesilmemesini ve prim sisteminin uygulamasını istiyoruz.”