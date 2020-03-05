Camila Cabello'dan İdlib için yardım çağrısı
Kübalı sanatçı Camila Cabello, doğum gününde İdlib’de yaşananlara kayıtsız kalamayıp, hayranlarından dünya çapında derneklere bağışta bulunmalarını istedi.
Şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello, 23. yaşını sosyal medyadan paylaştığı bir selfie ile kutladı. Büyük harflerle, “Bugün benim doğum günüm!” diye yazan Kübalı şarkıcı, tüm sevenlerine iyi dilekleri için teşekkür etti.
Cabello, sözlerine iyilik çağrısıyla devam etti: “Suriye’de yaşanan en kötü insanlık kriziyle ilgili dikkatinizi çekmek istiyorum. İdlib’de yaşananlar nedeniyle 950 bin kişi evlerinden sadece kıyafetleriyle kaçmak zorunda kaldı.”
"ÖLMEK YA DA YAŞAMAK ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLLER"
Savaşın ortasında kalanların yaşadıkları karşısında üzüldüğünü belirten genç yıldız, “Çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Şimdiyse dondurucu havada kamplarda yaşıyorlar. Aileler bombalardan ya da soğuklardan ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı. Cabello, dramın son bulması için hayranlarından doğum günü hediyesi olarak Save the Children derneğine bağış yapmalarını istedi.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu