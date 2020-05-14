Can Yılmaz 64 gündür kapalı olan ofisine gelen faturayı paylaştı
Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi yazar Can Yılmaz, 64 gündür kapalı olan ofisine gelen 913 lira 70 kuruşluk elektrik faturasını paylaşarak Orhan Veli Kanık'ın şiirini paylaştı.
Yazar Can Yılmaz, Twitter hesabından 913 lira 70 kuruşluk bir fatura paylaştı.Faturanın 64 gündür kapalı olan ofislerine geldiğini ifade eden Can Yılmaz, paylaşımında Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı" şiirinden alıntı yaptı.Can Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
64 gündür kapalı olan ofiste elektrik faturasına bakıyorum gözlerim kapalı, önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar.
Ağaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
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