Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

Can Yücel'in eşi Güler Yücel 85 yaşında hayatını kaybetti.

AA
19 Mart 2020 Perşembe, 13:29

Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında vefat etti.

Muğla'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Güler Yücel, hayatını kaybetti.

Yücel'in cenazesinin, yarın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Güler Yücel, Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam ediyordu.


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