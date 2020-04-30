Canan Kaftancıoğlu, ifade verdi

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:13





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gitti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme” suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 28 Nisan'da ifadeye çağrılmıştı. Kaftancıoğlu, bugün ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı. Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gitti.

Kaftancıoğlu'nun Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdiği belirtildi.

İfadesi yaklaşık 1 buçuk saat süren Kaftancıoğlu, açıklama yapmayacağını belirterek adliyeden ayrıldı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI - VİDEO







Kaftancıoğlu’nun avukatı Aysemin Gülmez çıkışta yaptığı açıklamada, koruma polislerinin verdiği tutanaklara ilişkin beyanlarda bulunduklarını söyledi.

"Bizler içeride ifademizi verdik" diyen Gülmez, "Koruma polisleri beyanlarında kesinlikle konutun yanında ikametgahın fotoğraflanmadığını, bahçenin fotoğraflarını açık bir şekilde tutanaklara beyan etmiş durumdalar" dedi.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluşmadığı belirten Gülmez şunları söyledi:

"Müvekkilimize yönelik suçlama yapılan suçu ve suçluyu övme fiili ise kesinleşmiş mahkeme kararı gerektirir. Bu bağlamda baktığımız zaman Suat Özçağdaş aleyhine açılmış bir dava yoktur. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. Bu bağlamda müvekkilimizin suçu ve suçluyu övme fiilini işlemiş olması mümkün değildir. Takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz.



