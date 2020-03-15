CANLI - Penaltı isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı boş tribünler önünde oynandı.
Galatasaray-Beşiktaş seyircisiz maçta Seyrantepe'de karşılaştı.
İki taraf da oyuna kontrollü başladı.
8. dakikada Karius topu uzaklaştırmak isterken Donk'a vurdu, hakem VAR'la görüşüp oyunu devam ettirdi. Galatasaraylılar penaltı diye isyan etti.
STAT: TT Stadyumu
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudu, Burak.
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