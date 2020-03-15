CANLI - Penaltı isyanı

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı boş tribünler önünde oynandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 17:44

Galatasaray-Beşiktaş seyircisiz maçta Seyrantepe'de karşılaştı.

İki taraf da oyuna kontrollü başladı.

8. dakikada Karius topu uzaklaştırmak isterken Donk'a vurdu, hakem VAR'la görüşüp oyunu devam ettirdi. Galatasaraylılar penaltı diye isyan etti.

STAT: TT Stadyumu

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudu, Burak.



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