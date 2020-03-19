Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

19 Mart 2020 Perşembe, 09:38

Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye’nin Nabzı programında koronavirüs şüphesi olan hastaların ne yapması gerektiği ele alındı. Programın bir bölümünde Arslan, ALO 184’ü canlı yayında test etmek amacıyla aradı.

Telesekretere bağlanan Arslan, “Aramanız corona virüsü hastalığı ile ilgili mi? Kendinizde ya da yakınınızda hastalık belirtisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ateşiniz var mı? Nefes alıp verme zorluğunuz var mı?” sorularının tümüne “Evet” yanıtını verdi.

Soruların ardından telesekreter, “Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız” diyerek Arslan’ı hattan düşürdü.