Cargill direnişi 2 yaşında
Sendikalaştıktan sonra işten çıkarılan ve işlerine geri dönmek için direnen Cargill işçilerinin eylemi ikinci yılını doldurdu.şçiler açtıkları davaları kazansalar da Cargill firması işe iade kararını tanımıyor.
Cargill’de çalışırken Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için 2018 yılının Nisan ayında işten çıkarılmaları üzerine direnişe başlayan işçilerin direnişi ikinci yılını doldurdu.
İşçiler açtıkları davaları kazansalar da Cargill firması işe iade kararını tanımadı.
Salgın nedeniyle fabrika önündeki eylemlerine ara veren Cargill direnişçileri, ikinci yıl vesilesiyle bugün sosyal medyada bir kampanya düzenliyor.
?? 17 Nisan Cuma (bugün)— Tekgıda-İş Sendikası (@tekgida) April 17, 2020
??18.00'da
Hashtag etkinliğinde bütün emek dostlarının desteğini bekliyoruz.
Hashtag saat 18.00'da sayfamız paylaşımların da yayınlanacaktır.
Etiketimiz ise @Cargill dir. pic.twitter.com/ec92Q12iRM
NE OLMUŞTU?
1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan ABD gıda şirketi Cargill’de Tekgıda-İş sendikasına üye olan işçiler işten çıkarılmıştı. Sendikalı oldukları için işten atılan ve 449 gündür direnen Tek Gıda-İş Sendikası’na bağlı Cargill işçilerinin açtığı işe iade davasında mahkeme Cargill işçilerinin sendikal sebeplerle işten çıkarıldıklarına hükmederek, işvereni tazminata mahkum etmişti.
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