Cem Adrian'dan Hacı Sabancı'ya gönderme

26 Mart 2020 Perşembe, 10:10

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, tebessüm ettirdi. Koronavirüs salgınına isyan eden Adrian “Tamam dünya… Mesajını anladık… Sal bizi… Sahiden bir daha yapmayacağız” diyerek ‘Evde Kal’ mesajı vermeyi de ihmal etmedi.







Paylaşımı on binlerce kişi tarafından beğenilen Adrian, yorum yazan herkese de cevap verdi. Özellikle bir takipçisine verdiği cevap dikkat çekiciydi… Adrian “Evde kal diyorsunuz, dışardan resim atıyorsunuz Cem Bey” yazan takipçisine “Sakin ol samppii balkon” yanıtını vererek Hacı Sabancı’ya da gönderme yaptı.