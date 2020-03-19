Cem Özdemir'in test sonucu pozitif çıktı

19 Mart 2020 Perşembe, 14:07

Almanya'da, Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.



Bir dönem Yeşiller Partisi Genel Başkanlığı da yapan Özdemir, paylaşımında, "Testim pozitif çıktı ama durumum gayet iyi" ifadesini kullandı.

Kendisini karantinaya aldığını aktaran Özdemir, bu virüsün herkese bulaşabileceğine dikkati çekti.

AB BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİNİN TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Barnier, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek isterim. Gerekli tüm talimatları yerine getiriyorum." ifadesini kullandı.

Başmüzakereci Barnier, Kovid-19'dan etkilenen ve şu anda izolasyon altında olan herkesle birlikte bunun üstesinden geleceklerini belirtti.

Cem Özdemir, hala Almanya Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapıyor.