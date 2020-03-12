Cengiz: Maç niye seyircisiz oynansın?

12 Mart 2020 Perşembe, 15:29

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, derbi maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

GSYİAD ile imzalanan anlaşmada gündeme dair açıklamalarda bulunan Cengiz, koronavirüs konusunda da görüşlerini paylaştı.

Mustafa Cengiz'in sözleri şöyle:

"Camiaları lütfen nefretle doldurmayalım. Dikkatli olmalıyız.

Sivasspor maçında Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olmalıydı.

Birileri çıkıp maç iptal olsun, seyircisiz oynansın diyor. Birşey olmaz. Hiçbir sorun yok. Araya ateş düşürmeye çalışanlara, provakatörlere karşı uyanık olalım.

Maçla ilgili dezenfekte yapacaktık, sağolsun İBB bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada hakça bir mücadele olsun, lehimize ve aleyhimize adaletsiz bir hakem kararı olmasın diliyorum.

Bilim insanları güzel açıklıyor, tüm önergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. Çanakkale'nin kapısına bir savaş gemisi geliyor, hepimiz cepheyi bırakıp makarna almaya koşuyoruz, bu olmaz. Siz önlemini alacaksınız.

Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Şurada bir kişi hızla koşsun yangın var diye, herkes koşar. Kapımızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon küsür, 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü, raflar boşulmaya başladı."