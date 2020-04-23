Cengiz Ünder’den 23 Nisan hediyesi
Roma’da futbol hayatını sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı bir video ile kutlayarak, 100 okula 11’er tane futbol topu hediye edeceğini açıkladı.
Roma’da futbol hayatını sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı bir video ile kutlayarak, 100 okula 11’er tane futbol topu hediye edeceğini açıkladı.
Milli oyuncu Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yeniden ders zili çalıp okullara döndüğümüzde ilk teneffüste bahçelere dökülen geleceğimizin bekçileri çocuklarımız için 100 okula 11’er tane futbol topu hediye ediyorum. Nice 100 yıllara!" mesajını yayınladı.
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