Cenk Renda: Yüzde bir milyon koronayım

23 Mart 2020 Pazartesi, 15:46

Geçen hafta sonu Fenerbahçe basketbol takımının koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tetkikten geçirilmesi gündem olmuştu. Oyuncular evlerine karantina şartı ile yollanırken, idari menajer Cenk Renda'dan açıklama geldi.

İlk testinde şüpheli bulgu nedeniyle ikinci testi sağlık bakanlığına gönderilen Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, "Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon koronayım. Zor bir durum, zor bir süreç. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum" dedi.

