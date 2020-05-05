Çerçioğlu'ndan 1.5 ay sonra dükkan açacak berber ve kuaförlere destek
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1.5 aydır kapalı olan kuaförler ve berberlerin maddi zorluklar yaşamaması için maske ve dezenfeksiyon desteği vereceklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanılığı kararıyla Türkiye'de kuaför ve berberler 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçecek. Aydın'da, 1.5 aydır kapalı olan kuaförler ve berberlerin maddi zorluklar yaşamaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu devreye girdi. Çerçioğlu, dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaförlere destek sunacaklarını açıkladı.
DEZENFEKSİYON VE MASKE ÇERÇİOĞLU'NDAN
Dayanışmayı sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, açılan dükkanları düzenli olarak dezenfekte edeceklerini ve maske dağıtacaklarını açıkladı:
"11 mayıs’ta dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaför hemşehrilerim; açılışınızdan sonra dükkanınızı düzenli olarak biz dezenfekte edeceğiz, maskelerinizi biz vereceğiz . #birliktebaşaracağız"
Video Haberler
- 'Saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
- Yer: İzmir... Villada dolapta saklanırken yakalandılar!
- Özkan, Erdoğan'ın konuşmasındaki ayrıntıyı yakaladı
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!