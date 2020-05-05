Çerçioğlu'ndan 1.5 ay sonra dükkan açacak berber ve kuaförlere destek

05 Mayıs 2020 Salı, 09:13

Cumhurbaşkanılığı kararıyla Türkiye'de kuaför ve berberler 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçecek. Aydın'da, 1.5 aydır kapalı olan kuaförler ve berberlerin maddi zorluklar yaşamaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu devreye girdi. Çerçioğlu, dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaförlere destek sunacaklarını açıkladı.

DEZENFEKSİYON VE MASKE ÇERÇİOĞLU'NDAN

Dayanışmayı sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, açılan dükkanları düzenli olarak dezenfekte edeceklerini ve maske dağıtacaklarını açıkladı:



"11 mayıs’ta dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaför hemşehrilerim; açılışınızdan sonra dükkanınızı düzenli olarak biz dezenfekte edeceğiz, maskelerinizi biz vereceğiz . #birliktebaşaracağız"