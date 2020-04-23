Cerrahpaşa çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

23 Nisan 2020 Perşembe, 14:40

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden rektörlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görevli personelimiz Durgut Er’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

Ankara Tabip Odası ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Er’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek “Tüm sağlık neferlerini saygı ve minnetle anıyoruz, sizleri unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.