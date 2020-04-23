Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin koronavirüs tablosu paylaşıldı
Cerrahpaşa'nın paylaşılan verilerine göre 17'si youn bakım olmak üzere toplam 130 koronavirüs hastası bulunuyor
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel Direktörlüğü, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. 22 Nisan 2020 tarihine ait verilerde toplam poliklinik hasta sayısının bin 113 olduğu belirtildi.
Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.
YOĞUN BAKIMDAKİLERİN 1'İ ÇOCUK
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 1'i çocuk 17 kişi olduğu aktarıldı.
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