'Çeşme Projesi' için komisyon kurulacak

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Turizm Projesi'ne için STK ve oda yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme yakınlarında geliştirdiği turizm projesi için Çeşme Belediyesi, Ticaret Odası, TMMOB’a bağlı odalar, Çeşme ve Alaçatı dernekleri ile bir anlama ve değerlendirme toplantısı yaptık. Bakanlığın hazırlayacağı projeye dair fikir ve önerilerimizi oluşturmak üzere bir alt komisyon kurmaya karar verdik." dedi.