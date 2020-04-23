Çeşme tek yürek 23 Nisan'ı kutladı

23 Nisan 2020 Perşembe, 09:43

Çeşme Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Koronavirüs kapsamında Çeşme’de her gün cadde ve sokakların temizliğinde ve ilaçlanmasında kullanılan yüzlerce araçla, iş makineleri Atatürk Posterleri ve Türk Bayraklarıyla süslendi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, korteje açık bir araç üstünde katılarak balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı. Çeşme Merkez, Alaçatı, Ilıca, Çiftlik, Dalyan, Reisdere, Ildırı, Germiyan başta olmak üzere tüm mahalleleri konvoy şeklinde gezen araçlar, evlerinde zor günler yaşayan vatandaşlara moral oldu.

VATANDAŞLAR BALKONDAN EŞLİK ETTİ

Her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan için de Çeşme sokakları bayraklarla donatıldı. Marşlarla belediye hizmet binasından hareket eden korteje, balkon ve pencerelerde vatandaşlar da eşlik etti. Cadde ve sokaklara inen vatandaşlar hem bayrak salladı hem o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"İÇİMİZ BURUK"

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi koşullarında kutladıklarını ifade eden Başkan M. Ekrem Oran, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği, miras bıraktığı bayramı bu şekilde kutlamak zorunda olduğumuz içi içimiz çok buruk. Evlerinden çıkamayan ve bu zor günlerin bir an evvel geçmesini isteyen vatandaşlarımızla birlikte bu coşkuyu yaşamak istedik” dedi.

"SENEYE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Günlerdir Koronavirüs ile mücadelede kullanılan araçların süslenerek 23 Nisan kortejinde yer aldığını belirten Başkan Oran, “Çocuklarımızın sokağa çıkma yasağı var. En az bizler kadar üzgünler. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da 23 Nisanımızı hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu