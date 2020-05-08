Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'maske ve eldiven' uyarısı

08 Mayıs 2020 Cuma, 18:56

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "maske ve eldiven" atıkları ile ilgili uyarıda bulundu. Videolu uyarıda, "Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda yurttaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, Covid-19 salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:



“#72SaatBeklet” etiketiyle yapılan paylaşımda, “Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın.” ifadeleri kullanıldı.