Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir millet bahçeleri projelerinde İBB devre dışı



Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir millet bahçelerinin imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devre dışı bırakılarak doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldı. Planlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanarak yürürlüğe girdi. Millet bahçelerine yapılacak spor alanlarının başında ise okçuluk ve ata sporları yer alıyor.

Bakanlık önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet bahçeleri için 3 ilçede imar planı değişikliği yaparak askıya çıkardı. Millet bahçesi kapsamında 3 alana da millet kıraathanesi, ibadethane, meydanlar, çeşmeler, toplanma alanları, çay bahçesi, açık hava sinema, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları ile spor alanları yapılacak. Spor alanlarının başında okçuluk ve ata sporları yer alıyor, bu sporları tenis, basketbol ve voleybol takip ediyor. Raporda imar planı değişikliğinin amacı “bölgeye ve şehre, eğlence ve dinlenme olgularının bir arada bulunacağı; kentsel yaşam kalitesini arttıracak ekolojik ve estetik değeri yüksek açık yeşil alan kazandırılması” olarak açıklandı.



Dikkat çeken ayrıntı



Alanlar özetle şöyle: Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde 40 bin 922 metrekare büyüklüğündeki pasif yeşil alana yapılması planlanan millet bahçesi Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında yer alıyor. Alanın mülkiyeti ise ilçe belediyeye ait.



Küçükçekmece Halkalı Mahallesi’nde 98 bin 467 metrekare büyüklüğündeki yeşil alana yapılması planlanan millet bahçesi ile ilgili imar planı değişikliği raporunun ulaşım bölümünde “Atatürk Havalimanı’nın ilçenin güneyinde yer alması ve erişebilirlik açısından bölgeye avantaj sağladığının” yazılması ise dikkat çekti. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde 52 bin 200 metrekarelik alan da meri planlarda yeşil alan olarak görülüyor.