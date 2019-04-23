'5 yılda Ankaralılar temiz hava soluyabilir'

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Dr. Baran Bozoğlu, Melih Gökçek dönemi belediyeciliğini eleştirerek “ASKİ’de Gökçek sonrası soruşturmalar olduğunu, usulsüzlüklere dair raporlar hazırlandığını biliyoruz. Bu soruşturmalara konu kişilere ne olacak” diye sordu. Bozoğlu, yeni yönetime “Destek vermeye hazırız. Yeter ki Ankaralının sağlıklı çevrede yaşayabilecekleri bir kent oluşturabilelim” dedi.

Dr. Baran Bozoğlu, Ankara’nın sorunlarını ve Ankaralının beklentilerini Cumhuriyet’e anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a ve yeni yönetime de çağrıda bulunan Bozoğlu, “Sayın Mansur Yavaş’ı öncelikle kutluyorum. Bilinmesini isteriz ki bizler oda olarak her zaman katkı vermeye hazırız. Yeter ki Ankaralıların sağlıklı çevrede yaşayabilecekleri bir kenti oluşturabilelim” dedi. Ankara’daki 25 yıllık Melih Gökçek belediyeciliği ile yurttaşların temel ihtiyaçlarının sorun haline dönüştüğünün altını çizen Bozoğlu, “Belediyelerin temel görevi yurttaşlara sağlıklı, konforlu bir kent yaşamı sağlamaktır. Bu ancak temiz hava, temiz içme suyu, konforlu, hızlı ve ucuz ulaşım, atıkların etkin yönetimi, atık suların uygun şekilde taşınması ve arıtılması ile mümkün. Ankara’da bütün musluklardan içilebilir temiz su akması gerekir” dedi.





Mangal odaklı yeşil alan

Ankara’da içme ve atıksu borularının nereden geçtiğine dair bir haritalandırmanın da olmadığına dikkat çeken Bozoğlu, “Bu, çağdışı bir durum. Bazı noktalarda geniş çaplı borular dar çaplı borularla birleştirildiği için patlama, sızma gibi sorunlarla karşı karşıya kalınıyor. Acil bir altyapı çalışması yapılmadığı durumda kısa sürede kanalizasyon ve içme suyu boru sistemindeki sıkıntılar kentin tamamını etkiler” dedi. Yeşil alan eksikliğinin de çözülmesi gereken bir sorun olduğunu kaydeden Bozoğlu, Ankara Çayı’nın rehabilite edilerek “mangal” odaklı değil “sakin rekreasyon” odaklı yürüyüş ve dinlenme alanlarının 5 yılda yapılabileceğini belirtti.

Sorumlular açıklanıp yargılansın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği keyfi maddi hasarların yanı sıra ASKİ’deki usulsüzlüklere dair de kamuoyuna bir açıklama yapılması gerektiğini belirten Bozoğlu, “ASKİ’de Gökçek sonrası soruşturmalar olduğunu, usulsüzlüklere dair raporlar hazırlandığını biliyoruz. Bu durum ne olacak? Soruşturmalara konu kişiler mutlaka açıklanmalı ve yargı önüne çıkartılmalıdır. Bütün bu sorunlar iradeli, emek veren, liyakatli bir çaba ile ortadan kaldırılabilir. Liyakatli kadroların ASKİ gibi, belediyenin çevre hizmetlerinden sorumlu birimlerde yer alması sorunların çözümü için ana ihtiyaçtır” dedi. Ankara’nın bütün ilçelerinde yoğun hava kirliliğinin görüldüğüne de dikkat çeken Bozoğlu, “İyi bir çalışma ile 5 yıl sonrasında Ankaralıların temiz hava soluması sağlanabilir” diye konuştu.