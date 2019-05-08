Bitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındı

Çamlık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda kullanılmayan bir evin bodrum katındaki tilki yavrularını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Annesi tarafından terk edildiği sanılan ve aç kaldıkları için bitkin düşen 3 tilki yavrusu, Müdürlük ekipleri tarafından bodrum kattan alınarak, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Merkezde korumaya alınan yavrular, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Aç kaldıkları için bitkin düşmelerine rağmen genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen tilki yavruları, veterinerler tarafından süt ve yaş mamayla beslendi.

Merkezde görev yapan veteriner Hasan Kılınç, 3 tilki yavrusuna bebek şefkati gösterdiklerini belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezimize getirilen 3 tilki yavrusunu koruma altına aldık. Kendilerine bakabilecek durumda değiller. Daha çok küçükler ve ayakta durmakta bile zorlanıyorlar. Sağlık kontrollerini yaptık. Üçünün de durumu çok iyi. Süt ve yaş mamayla besliyoruz. Bu hayvanlar doğal hayatta büyümeli, evcilleşmemeleri için bir süre besledikten sonra doğal hayatlarına geri bırakacağız" dedi.