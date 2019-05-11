Çırağan'ın kaçak bahçesi

Koruma Bölge Kurulu yapının kendilerinden izin alınmadan inşaa edildiğine dikkat çekerek derhal kaldırılmasını istedi. Yapı düğünün ardından kaldırıldı.Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikâhta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ise nikâh şahitliği yaptı.

Düğüne özel...

Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile Hasan Kalyoncu ve Nevin Kalyoncu’nun oğlu Haluk Kalyoncu 13 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Çırağan Sarayı’nda yaptıkları düğünle evlendi. Törenden günler önce Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesiminde düğün için kış bahçesi yapıldı. Sarayın tüm ihtişamını kapatan yapının fotoğraflarını çeken yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Sonra söküldü...

Eski İBB CHP meclis üyesi Hüseyin Sağ tarihi sarayın bütün manzarasını kapatan yapının nasıl ve hangi izinlerle inşaa edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne sordu. Sağ’a gelen yanıtta İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararı paylaşıldı. Kurul kararında şikâyetler üzerine inceleme yapıldığı belirtilerek kendilerince verilen izin olmadığı ifade edildi. Bahçenin kaldırılmasını istediklerini belirten kurul, 18 Nisan’da söküm işlemlerinin tamamlandığının kendilerine bildirildiğini açıkladı. Kurul uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede de izinsiz uygulamanın kaldırıldığının tespit edildiği belirtildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sağ, “Bahçe kaldırılınca suç işlenmemiş mi oluyor? Tarihe karşı suç işlendi” dedi