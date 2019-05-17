Otları bile kuruttu

Kumrular Çayı’ndan yayılan atıkların Ergene’ye kadar uzandığını kaydeden Müsellim Köyü Muhtarı Sabahat Bozkurt, yapılan şikâyetlerin yetkili merciler tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Kumrular Köyü muhtarı Serbay Gür ise “Bir yıl önce ölü balıklar topladık. Meraya çıkan hayvanlarımız onların kirlettiği topraktan otluyor, dereden su içiyor. Bu zehre biri dur desin. Şimdi deremize baktığımızda bir canlı türüne rastlanmıyor” diye konuştu.



‘Kirlilik yağmurdan!’



Şirketin, 2018’den bu yana aralıklı olarak hem dereye hem de çevredeki arazilere vidanjörlerle atık bıraktığını söyleyen muhtar Serbay Gür, “Şirketle iletişime geçtiğimizde kirliliğin yağmurlar nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Ancak pek inandırıcı değil. İnsanlar tepkili, bizler de onlar için mücadele ediyoruz” dedi. Bir hafta önce yine bir salınımın yapıldığını aktaran Gür, “Bu dereye dökülen her şey Ergene’ye kadar gider” dedi. Seleda firması yöneticileri de iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: “Atıkları arındırmak için 3 milyon dolara bir arıtma tesisi kurduk. Vidanjörle atık dağıtımı köylülerin arazilerine kendi istekleri doğrultusunda yapılıyor. Dereye salınım yapmıyoruz. Amacımız bölgeyi kalkındırmak. Ellerinde kanıt olmadan iddia edenler için de hukuki işlemleri başlatacağız.”

‘Habitatı erittiler’

Kirletilen derenin geçtiği Müsellim Köyü muhtarı Sabahat Bozkurt şirketi defalarca şikâyet etmelerine karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Bozkurt, “O dere Kumrular Köyü’nden bize geliyor. Bizden de Pancarköy ve Ergene’ye kadar devam ediyor. Bu atıkların olduğu yerlerde otlar kurumuş” ifadelerini kullandı.