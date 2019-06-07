12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu barajında 10 Haziran’da su tutulmaya başlanacak. Ekoloji hareketleri Hasankeyf’in sular altında kalmaması ve Hasankeyf’e ses olmak için sanatçılara ve aydınlara bu akşam için çağrıda bulundu.
Yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile Dicle Vadisi sular altında bırakılmak isteniliyor. Yapılan resmi açıklamalara göre 10 Haziran’da Ilısu Barajı’nda su tutmaya başlanacak ve Ekoloji hareketlerine göre de Ekim ayında suni göl sularının Hasankeyf’e ulaşacağı tahmin edilmekte.
Hasankeyf’in sular altında kalmaması için sanatçılara çağrı
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12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu barajında 10 Haziran’da su tutulmaya başlanacak. Ekoloji hareketleri Hasankeyf’in sular altında kalmaması ve Hasankeyf’e ses olmak için sanatçılara ve aydınlara bu akşam için çağrıda bulundu.