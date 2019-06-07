Hasankeyf’in sular altında kalmaması için sanatçılara çağrı

Akşam saat 20.00'da

Ekoloji Birliği ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu barajının 10 Haziran’da su tutulmasına karşı bu akşam bir çok sanatçının destek verdiği bir kampanya ile sosyal medya üzerinden kamuoyunun dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Ekoloji hareketleri kampanya ya sanatçıların Hasankeyf ile ilgili duygu ve düşüncesini dile getirdiği bir ses verme videosuyla katılma çağrısında bulundu. İki ekoloji hareketi sosyal medya hesaplarında bugün saat 20.00’da paylaşacağı hashtag (#) ile sanatçıların kendi Twitter, Facebook ve İnstagram hesapları üzerinden videolarıyla katılma çağrısı yaptı.