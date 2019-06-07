Hasankeyf’in sular altında kalmaması için sanatçılara çağrı

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i, suları altında bırakması beklenen ve 50 yıllık ömre sahip olan Ilısu Barajı’nda 10 Haziran’da su tutulmaya başlanacak.
MEHMET KIZMAZ
Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 13:52

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu barajında 10 Haziran’da su tutulmaya başlanacak. Ekoloji hareketleri Hasankeyf’in sular altında kalmaması ve Hasankeyf’e ses olmak için sanatçılara ve aydınlara bu akşam için çağrıda bulundu.

Yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile Dicle Vadisi sular altında bırakılmak isteniliyor. Yapılan resmi açıklamalara göre 10 Haziran’da Ilısu Barajı’nda su tutmaya başlanacak ve Ekoloji hareketlerine göre de Ekim ayında suni göl sularının Hasankeyf’e ulaşacağı tahmin edilmekte.


Akşam saat 20.00'da
Ekoloji Birliği ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu barajının 10 Haziran’da su tutulmasına karşı bu akşam bir çok sanatçının destek verdiği bir kampanya ile sosyal medya üzerinden kamuoyunun dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Ekoloji hareketleri kampanya ya sanatçıların Hasankeyf ile ilgili duygu ve düşüncesini dile getirdiği bir ses verme videosuyla katılma çağrısında bulundu. İki ekoloji hareketi sosyal medya hesaplarında bugün saat 20.00’da paylaşacağı hashtag (#) ile sanatçıların kendi Twitter, Facebook ve İnstagram hesapları üzerinden videolarıyla katılma çağrısı yaptı.

Dünya çapında eylem
Hasankeyf Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’de bu yıl 3’üncüsü yaptığı Hasankeyf Küresel Eylem Günü’ne çağrıda bulundu. “Hasankeyf ve Dicle Vadisi’ne çığlığına ve feryadına ses ol” ve “İnsanlığın ortak tarihine, doğamıza ve kültürümüze sahip çıkalım” sloganlarıyla yapılan çağrıda, bugün ve yarın dünyanın bir çok yerinde eylem yapacağını duyurdu. Eylem yapılacak ülkelerden bazıların ise ABD, İspanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Irak ve Suriye olduğu belirtildi. Ekoloji hareketleri yarın saat 12.00'da da Hasankeyf'te eylem yapacağını açıkladı ve katılım çağrısında bulundu.
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