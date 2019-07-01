Cumhuriyet’e teşekkür plaketi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde yaşayan köylüler tarafından kurulan Karaağız Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, köyün yaşatılmasına katkılarından dolayı çevre ve belediye muhabirimiz Hazal Ocak’a teşekkür plaketi verdi.

Karaağız sakinleri, köylerine yapılması planlanan biyokütle enerji santralına karşı açtığı davalardan birini kazandı. Hukuki mücadelesini sürdüren köylüler, dün düzenledikleri törenle hem kararı kutladı hem de köyün yaşatılmasına katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.