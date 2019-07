Sınır tanımayan tohumlar

Dört sergiden bir seçki Lalehan Uysal’ın Londra’da Oxford Üniversitesi’nin St. Catherine’s College’de teması tohum olan “Oxford Symposium On Food And Cookery” sempozyumunda yer alan sergisi bir ilkti. Bunu, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nde Gaziantep’e has, yerel tohumlardan ilham alarak çektiği fotoğraflardan hazırladığı sergi izledi. Dördüncü sergi Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu’nun bir parçası olarak olarak gerçekleşti. İstanbul’daki sergi, bu dört sergide yer alan fotoğraflarından bir seçki. Uysal’ın tohum fotoğrafları sergisi bugün ve yarın 11.00–18.00 arası gezilebilir. Ağustos ayı boyunca Bodrum Gümüşlük’teki Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali merkezinde bulunan Toprak Ev’de, eylül ayında ise Ogliv Platformu’nun İstanbul Çengelköy Yerleşkesi’ndeki Sarı Köşk’te olacak.