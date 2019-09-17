Temizlik dayanışması

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, öğrenciler, belediye personeli ve yurttaşlarla birlikte kentin ara sokaklarında ve parklarında temizlik yaptı.

Deveci, sokakta karşılaştığı çocuklara ve büyüklere temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Atakum’un sokaklarında ve parklarında yapılan temizlik sonrasında 23 poşet çöp toplandı. Çöplerden en fazla plastik ambalaj ve sigara izmariti çıktı.