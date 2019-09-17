Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, öğrenciler, belediye personeli ve yurttaşlarla birlikte kentin ara sokaklarında ve parklarında temizlik yaptı.
Deveci, sokakta karşılaştığı çocuklara ve büyüklere temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Atakum’un sokaklarında ve parklarında yapılan temizlik sonrasında 23 poşet çöp toplandı. Çöplerden en fazla plastik ambalaj ve sigara izmariti çıktı.
Temizlik dayanışması
Atakum Belediyesi, “Tertemiz Bir Atakum İçin” sloganıyla “Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü” kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi.
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Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 02:36
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, öğrenciler, belediye personeli ve yurttaşlarla birlikte kentin ara sokaklarında ve parklarında temizlik yaptı.