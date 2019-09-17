İnşaat yargı beklemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görünmesini” istediği Büyük Çamlıca Camii’nin dibindeki mahallede sorun bitmiyor. Aylardır evlerinin yıkılmaması için mücadele eden yurttaşlar, bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla karşı karşıya. Bakanlığın resen bölerek çoğunluğu elde ettiği parselde dava süreci tamamlanmadan inşaata başlandı. Bölge sakinlerinin parselin bölünmesinin iptaline ilişkin açtığı dava ise sürüyor.

Avukat Onur Cingil, “Hukuksuz bir şekilde hile ile 3’te 2 çoğunluğu elde ettiler. Bir de 100 No’lu parselde inşaata başladılar. Ortada bir plan yok, proje yok, ruhsat yok, proje sorumlusu, mimarı yok” dedi. Davaya müdahil olan mahalle sakinlerinin sayısı ise 100’ü geçti.

‘Hileli işlemler’

Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, Kirazlıtepe’de yaşayan yurttaşların 2.5 yıldır tapulu evlerinin, arazilerinin zorla alınmaya çalışıldığını belirterek “3’te 2 çoğunluğu sağlayamayan Üsküdar Belediyesi ve bakanlık “parsel oyunları” yaparak eski parselleri böldü ve küçülen parsellerden 3’te 2 çoğunluğun sağlandığını iddia ederek hak sahiplerine evlerinden çıkmaları için tebligat gönderiyorlar. Ortada bir plan yok, proje yok, ruhsat yok, proje sorumlusu, mimarı yok. Bu yapılan hukuksuzluklara karşı yıllardır mücadele eden bölge halkı ile birlikte yapılan hileli işlemlere karşı birçok dava açtık” dedi.

Davaya 110’a yakın hak sahibinin müdahil olduğunu anlatan Cingil, şöyle devam etti:

“Bölge halkının elinden evleri bir muvafakatname ile alınıyor, ortada bir sözleşme, proje, plan, hukuki bir güvence yok. Üsküdar Belediyesi ve Bakanlık, olmayan evleri satıyor yani insanları kandırıyor, hayal satıyor. Aksini iddia ederlerse bu kurumlar o zaman, insanlara şurada evin olacak şu kadar metrekarede ve şu katta olacak diye yaptıkları bir tane sözleşme göstersinler ya da mahallede uygulanacak projeyi göstersinler. Burada hileli işlemler, gizli kapaklı faaliyetler sürdürülüyor. Mahalleli alın teri ile elde ettikleri evlerinden sürülecek. Halkı korkutuyorlar, herkes imza verdi, çoğunluk sağlandı diye kandırıyorlar, evlerinin etrafına moloz döküyorlar, paravanla çeviriyorlar, geç saatlere kadar inşaat yapıyorlar.”